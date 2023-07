I pm milanesi, da quanto si apprende da fonti qualificate, non hanno peròla sim delin quanto intestata ad una società che fa capo allo studio legale del senatore di Fratelli d'Italia. La consegna dello smartphone è avvenuta alla presenza del ...AGI - La Procura di Milano hacon un decreto eseguito dalla Squadra mobile ildi Leonardo Apache La Russa , il terzogenito del presidente del Senato Ignazio La Russa indagato per violenza sessuale . La ...Come spiega l'Ansa i pm non hannola sim del: è intestata ad una società che fa capo allo studio legale del senatore di Fratelli d'Italia. "Passato il segno". I La Russa ...

Sequestrato il cellulare di Leonardo La Russa TGCOM

L’indagine va avanti, si nutre di nuovi testimoni sentiti ieri in questura, e si allarga a coprire tutti momenti della notte del 18 maggio scorso. Dall’incontro intorno a… Leggi ...Leonardo La Russa ha consegnato spontaneamente il dispositivo cellulare alla polizia, che ha proceduto al sequestro su indicazione della Procura ...