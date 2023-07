Sequestrato il cellulare di Leonardo Apache La Russa

(Di venerdì 14 luglio 2023) L’autorità giudiziaria di Milano con decreto ha . La consegna è avvenuta da parte dell’indagato ai magistrati che seguono le indagini. A quanto risulta al Fatto, il sequestro riguarda ile la sim. Ma, è stato spiegato in modo chiaro, nel decreto sono state indicate le parole chiave con cui analizzare il dispositivo. Per chiarire la vicenda che vede Lajr indagato per violenza sessuale dopo la denuncia-querela della vittima. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

L'autorità giudiziaria di Milano con decreto haildi Leonardo Apache La Russa. La consegna è avvenuta da parte dell'indagato ai magistrati che seguono le indagini. A quanto risulta al Fatto, il sequestro riguarda il...... figlio del presidente del Senato e accusato di violenza sessuale, non può essere...richiesta alla Giunta per l'autorizzazione a procedere del Senato per poter acquisire il. ...È di poche ore fa, invece, la notizia dell'impossibilità di accedere aldi Leonardo Apache La Russa perché la sim risulta essere intestata a Ignazio La Russa, protetto da immunità

