Sequestrato dalla Procura il cellulare di Leonardo La Russa | consegnato solo il dispositivo | senza sim

Leggi su open.online

(Di venerdì 14 luglio 2023) Ladi Milano avrebbeildiLa, indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di una 23enne, secondo quanto riferisce Agi citando fonti qualificate. I magistrati hanno emesso il decreto, fatto eseguireSquadra Mobile, sul, non prendendo in consegna la sim che dovrebbe essere intestata al presidente del Senato Ignazio Laattraverso una società che fa capo allo studio legale del senatore di Fratelli d’Italia. La consegna è avvenuta in predell’avvocato difensore del 19enne, Adriano Bazzoni. Nelle scorse ore si era dibattuto sulla eventualità di sequestrare la sim, che però è protetta dall’immunità parlamentare del proprietario. Un caso ...