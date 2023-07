Sentenza Carol Maltesi | il giudice | “Troppo disinibita? Fosse stata una suora avrei usato le stesse parole E 30 anni non sono pochi”

(Di venerdì 14 luglio 2023) Il mancato ergastolo a Davide Fontana per l’omicidio di, uccisa a martellate e sgozzata, ha sollevato polemiche, specialmente per le motivazioni della. “Lei, lui si sentì, era innamorato perdutamente”, hanno stabilito i giudici del Tribunale di Busto Arsizio, condannando l’imputato a 30. Ma il presidente della Corte d’Assise, Giuseppe Fazio, di fronte a chi parla di “stereotipi di genere” e “vittimizzazione secondaria” si dice allibito: “E’ il contrario di quello che abbiamo scritto nelle motivazioni”. Giuseppe Fazio, in un’intervista a Il Corriere della Sera, sostiene di essere “convinto di non aver mancato di rispetto a nessuno”. La famiglia della vittima, ex commessa diventata attrice hard e vicina di casa di Fontana, invece ha parlato di ...

