Se raccogli il basilico in questo modo la tua piantina durerà anche in inverno

Leggi su donnaup

(Di venerdì 14 luglio 2023) Ilè una pianta aromatica molto preziosa e molto facile da coltivare in balcone o nell’orto. Si tratta di un ingrediente indispensabile grazie al quale è possibile esaltare il sapore di numerosi piatti. Solitamente, la pianta dinecessita di almeno 8 ore di sole al giorno e le temperature ideali per farlo crescere sano e rigoglioso sono comprese tra i 20 e i 30 gradi. Se decidi di coltivare unadidevi conoscere le tecniche giuste di raccolta, per evitare di danneggiarlo. ecco alcuni consigli utili. Comeere ilcorrettamente La pianta diè molto delicata, quindi, bisognaere le foglie nelcorretto per evitare di fare danni. Capita spesso di commettere degli ...