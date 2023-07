“Se fosse stata una suora” Dopo la bufera nessuna retromarcia dalla Corte d' Assise

(Di venerdì 14 luglio 2023) È finito nell'occhio del ciclonela deposizione delle motivazioni riguardanti sentenza di condanna per l'omicidio di Carol Maltesi. Il mancato ergastolo a Davide Fontana, l'assassino della ragazza di 26 anni mamma di un bambino piccolo, unito alla frase “lei disinibita, lui si sentì usato, era innamorato perdutamente”, hanno scatenato le proteste sui social e lo sgomento della madre Giuseppina. “Il processo è stato fatto a mia figlia Carol, e non a chi l'ha uccisa”. E poi ancora: “E' una sentenza scandalosa”, ha tuonato la donna nelle parole rilasciate a BresciaOggi. Non ci sta però il presidente dellad'del Tribunale di Busto Arsizio, Giuseppe Fazio, che nell'intervista concessa al Corriere della Sera ha rivendicato quanto scritto nella sentenza che ha stabilito 30 anni di reclusione per il femminicidio di Carol. ...

