Scuola | rinnovato il contratto | aumenti mensili fino a 190 euro

(Di venerdì 14 luglio 2023)tra i 124per i docenti e i 190per i direttori dei servizi generali a amministrativi: si è conclusa la trattativa per il rinnovo delper il comparto dell'istruzione e della ricerca relativo al periodo 2019-2021, che riguarda 1,2 milioni di dipendenti. "Si tratta di un passo fondamentale per il miglioramento delle condizioni di lavoro in un settore cruciale per la crescita del Paese", è il commento del ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. Una novità di rilievo è l'introduzione del lavoro agile, che viene regolamentato anche per questo comparto.

' Il nuovo contratto segna un importante passo avanti verso una sempre maggiore valorizzazione di tutto il personale della, sia docenti sia Ata ', ha detto Valditara . 'Sono state inoltre ...Si è conclusa positivamente la lunga trattativa per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), relativo al periodo 2019 - 2021, per il comparto dell'istruzione e della ricerca. Lo ...Leggi Anche, Valditara a Tgcom24: 'Intollerabile il divario tra nord e sud' L'accordo 'prosegue l'impegno per i rinnovi contrattuali avviato lo scorso autunno', ha affermato ancora Zangrillo, guardando '...

Arriva il nuovo contratto collettivo per oltre un milione di insegnanti. Soddisfazione da parte del Ministro per l'accordo ...MILANO (ITALPRESS) - "Adesso la sfida importante è creare le condizioni per avviare il percorso per i rinnovi dei contratti 22-24. Abbiamo un ...