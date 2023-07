Scuola | Invalsi 2023 | soltanto metà degli studenti comprende ciò che legge

(Di venerdì 14 luglio 2023) Continua a crescere l’allarme per laitaliana che, secondo quanto emerge dal Rapporto, sembra faticare più del dovuto per tornare ai livelli di apprendimento “pre-covid”. La pandemia, infatti, ha influito più di quanto non si riesca a stimare sul ciclo di studi dei bambini e, in particolar modo, dei ragazzi. I dati L'articolo proviene da Il Difforme.

Il secondo elemento lampante è che l'Italia è spaccata in due, come ha chiarito anche il ministro Giuseppe Valditara commentando l'aggiornamento. Lanon riesci ad essere un elemento di ...'Avete forse sentito che, sulla base di una indagine, la capacità di apprendimento dei ... e cioè che non bisogna tagliare nemmeno una' , ha aggiunto il Presidente. 'Non ci potete dire ...Tuttavia, Marone avverte: 'Non possiamo ridurre laai test'. I risultati, sottolinea Marone, dovrebbero funzionare come un indicatore delle competenze degli studenti, ma è fondamentale ...

Rapporto Invalsi 2023, un liceale su due non comprende quello che legge. Alle elementari un bimbo su tre non s ilmessaggero.it

Invalsi: metà degli studenti non comprende quello che legge. I rapporti di Bankitalia, Istat e Cnel mettono in evidenza le carenze educative e le conseguenze sul futuro dei giovani, ma con scarsa eco ...Il recente Rapporto Invalsi 2023 ha messo in evidenza la dicotomia territoriale del nostro Paese, rivelando le fragilità del Sud Italia attraverso il prisma della scuola.