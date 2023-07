Scuola | contratto degli insegnanti rinnovato Aumento medio di 124 euro al mese

(Di venerdì 14 luglio 2023) l governo Meloni ha conquistato un punto importante: è statoildi lavoroin segnanti. In media riceveranno 124alin più in busta paga. In sostanza, è stata raggiunta da Aran, l'agenzia che tratta per la pubblica amministrazione, l'ipotesi di accordo con i sindacato sulcollettivo nazionale di lavoro per il comparto dell'istruzione e della ricerca, relativo al periodo 2019-2021

"Il nuovo- ha detto Valditara - segna un importante passo avanti verso una sempre maggiore valorizzazione di tutto il personale della, sia docenti sia Ata. Sono state inoltre ...'Il nuovosegna un importante passo avanti verso una sempre maggiore valorizzazione di tutto il personale della, sia docenti sia Ata', ha detto Valditara. 'Sono state inoltre ...Leggi anche Rinnovo, c'è la firma! 124 euro (lordi) in più per docenti, 94 per Ata, 190 per Dsga. Formazione e permessi: le novità

Rinnovo contratto scuola, c’è la firma! Aumenti una tantum in arrivo. 64 euro (lordi) in più per i docenti, 44 euro in più per gli Ata Orizzonte Scuola

Ottime notizie per gli insegnanti, rinnovato il contratto scuola per il prossimo biennio, in arrivo un aumento di 124 euro ..."Si firma finalmente un contratto che doveva attribuire 400 milioni di euro residui e chiarire alcuni punti rispetto ai 2 miliardi assegnati per ...