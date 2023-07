Scoperto un laboratorio per modificare le armi | ecco l' arsenale

ROMA - I Carabinieri della Compagnia di Roma Montesacro hannoad Ardea un locale adibito a officina per ricaricare le munizioni e modificare le armi del ... Nelera custodito un vero ...... eseguite in concomitanza con l'esecuzione dell'ordinanza che dispone le misure cautelari, presso l'abitazione di uno degli arrestati è statoun locale adibito amunito di ...... comune alle porte di Roma dove, nel corso delle perquisizioni eseguite nelle fasi esecutive dell'ordinanza, nell'abitazione di uno degli arrestati, i carabinieri hannoun, ...

Roma, scoperto laboratorio per modificare armi giocattolo: 3 arresti Sky Tg24

I carabinieri hanno scoperto un locale adibito a officina laboratorio, munito di specifica attrezzatura tecnica per ricaricare le munizioni ...Tre persone sono state arrestate dai carabinieri della Compagnia di Roma Montesacro in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Roma su richiesta del ...