Scontro tra clan della camorra | undici arresti nel napoletano

(Di venerdì 14 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutotraa Torre Annunziata: ordinanza di custodia cautelare in carcere perpersone già detenute in case circondariali. I carabinieri del nucleo investigativocittà oplontina hanno infatti notificato – nei carceri di Secondigliano e Santa Maria Capua Vetere – il provvedimento emesso dal gip del tribunale di Napoli nei confronti dipersone, tutte ritenute contigue alGallo-Cavalieri, operante appunto a Torre Annunziata. Gli elementi alla fase dell’ordinanza concordano di fatto con le indagini, svolte dal 2018 ad oggi dai carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata, che portarono all’esecuzione lo scorso 22 giugno di un fermo nei confronti degli stessi indagati. L’indagine nasce a seguito dell’inasprirsi dello ...

La tappa, al via da Châtillon - Sur - Chalaronne, sarà un nuovogli uomini di classifica. Per i primi 80 chilometri il gruppo troverà strada sostanzialmente pianeggiante e il traguardo ...Scatta lo sciopero più grave in 63 anni e blocca produzioni di cinema e Tv. Èsu compensi e AI. Danni anche per il festival di Venezia Il sindacato americano degli ...compromessi vicini e...... ovvero "come un Antioccidente , non come una potenza europeale altre, ma come una specifica ...fino in fondo la collisione con l'Occidente (Kundera non aveva paura di usare l'espressione "...

Incidente in A4, scontro tra auto e furgone: code di 6 km verso Milano IL GIORNO

Scontro tra clan a Torre Annunziata (Napoli): ordinanza di custodia cautelare in carcere per undici persone già detenute in case circondariali. I carabinieri del nucleo investigativo della città oplon ...Un giovane motociclista è morto nella vicinanze di Bari dopo aver fatto un incidente con la sua moto schiantandosi contro un camion ...