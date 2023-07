(Di venerdì 14 luglio 2023) Due persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite, una delle quali è in gravi condizioni, in un incidente avvenuto in nottata sull'autostrada A20, all'uscita della galleria ...

Due persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite, una delle quali è in gravi condizioni, in un incidente avvenuto in nottata sull'autostradaMessina - Palermo, all'uscita della galleria Telegrafo. Tre le auto coinvolte; secondo una prima ricostruzione un'Audi, dopo aver urtato il guardrail ed essersi ribaltata, sarebbe stata centrata ...Due persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite, una delle quali è in gravi condizioni, in un incidente avvenuto in nottata sull'autostradaMessina - Palermo, all'uscita della galleria Telegrafo. Tre le auto coinvolte; secondo una prima ricostruzione un'Audi, dopo aver urtato il guardrail ed essersi ribaltata, sarebbe stata centrata ...

Scontro su A20 Messina - Palermo, 2 morti e 4 feriti Euronews Italiano

Due persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite, una delle quali è in gravi condizioni, in un incidente avvenuto in nottata sull'autostrada A20 Messina - Palermo, all'uscita della galleria ...Secondo la ricostruzione la prima vettura, dopo essersi cappottata, sarebbe stata centrata in pieno dalla seconda e dalla terza che, sopraggiunte, non sono riuscite ad evitarla ...