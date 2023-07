Scontro nel Governo sul concorso esterno | Salvini bacchetta Nordio

(Di venerdì 14 luglio 2023) Lofra il Guardasigilli e i magistrati non dà segni di stanchezza. Anzi. E all’interno della maggioranza crescono le divisioni sulalla mafia: il vicepremier Antonio Tajani si è schierato con Carlo, che auspica una revisione del reato, ma per l’altro vicepremier Matteoe per il sottosegretario Alfredo Mantovano mettere mano alla norma «non è una priorità»....

... basato sul merito delle questioni, a prevalere sia una logica diaspro tra i diversi ...alla cautela e avvertano come si possa rischiare di produrre un indebolimento nella prevenzione e...Locon un potere dello stato come la magistratura si può affrontare se esiste un provvedimento da adottare che lo giustifica. Invece,caso del concorso esterno in associazione mafiosa, ...Per ora, comunque, si promuovono varie mobilitazionipaese per poi arrivare eventualmente alla ... Ogni azione porta all'innalzamento del livelli di. La precettazione dei lavoratori, ...

Mafia, è scontro nel governo - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Ancora sangue sulle strade italiane. Un uomo di 38 anni è morto in un incidente stradale avvenuto tra Avola e Noto, nel Siracusano. L’uomo era in sella ad una moto che si è scontrata con un trattore.Un 38enne di origine polacca è deceduto in seguito ad incidente stradale avvenuto in una strada provinciale tra Noto e Avola, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione il ciclomotore sulla quale ...