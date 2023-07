Sciopero | Sbarra Cisl | precettare aziende per rinnovare contratti

... Matteo Salvini, e delloin programma domani dei lavoratori aeroportuali."Il governo - ha aggiunto- farebbe bene a richiamare le aziende, impegnandole a rinnovare i contratti e a ...Il governo favorisca il necessario dialogo e un accordo tra aziende e sindacati", ha fatto sapere, anch'egli via Twitter, il segretario della Cisl Luigi. La partecipazione allo, per ...Oggidei treni, è fallito il tentativo del ministro dei trasporti, Matteo Salvini, di ... 'Non ci sono le condizioni per revocarlo', ha detto il segretario generale della Cisl Luigi. Ma ...

Sbarra, 'nessun margine di revoca dello sciopero dei treni' Agenzia ANSA

Adesione dell’80% per i sindacati. Polemiche sulla precettazione: la Cgil ricorre al Tar. Salvini: "Orgoglioso" ...Adesioni all'80% per i treni, tra disservizi e disagi. E domani tocca agli aerei ...