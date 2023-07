Sciopero Hollywood | i festival sono a rischio?

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 14 luglio 2023): la comunità di 160.000 attori di Los Angeles si è unita agli sceneggiatori cheda due mesi inper la prima volta in più di sei decenni. Perchè lo? A Los Angeles è saltata la contrattazione tra i produttori e gli interpreti di cinema e televisione. Gli sceneggiatoriinda oltre due mesi e ora il sindacato degli attori proclamaà ufficialmente la mobilitazione, considerato che era stato votato alla quasi unanimità dagli iscritti, in caso di mancato accordo. Sag-Aftra Il sindacato è uscito con un comunicato che spiega il motivo dello stop generale: “Dopo più di quattro settimane di trattativa, l’Alliance of Motion Picture and Television Producers (Amptp), l’associazione che rappresenta i principali studi di produzione e di ...