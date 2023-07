Sciopero degli aerei | Ita Airways cancella 133 voli nazionali e internazionali

(Di venerdì 14 luglio 2023) Dopo i disagi dovuti allodei treni del 13 luglio, si prepara lodel personale di terraaeroporti domani 15 luglio dalle 10 alle 18. Dalle 12 alle 16 si fermeranno i piloti della compagnia Malta Air che opera idi Ryanair. Itaha assicurato di aver attivato un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri.sabato 15 luglioti 15 luglio- Photo Credits TodayGli scioperi di luglio continuano. Domani 15 luglio è stato indetto unodel personale di terraaeroporti. Ita“si è vista costretta are 133 trae ...

Unoche avra' pesanti ripercussioni considerando le partenze dei vacanzieri in questo periodo. Gli orari delloriguarderanno i viaggi previsti nelle fasce orarie dalle 10 alle 18, ...Dopo lodei treni, domani, sabato 15 luglio, arriva quelloaeroporti, oaerei se preferite.destinato a dare vita ad un'altra giornata di disagi per chi si mette in viaggio per le vacanze.aerei sabato 15 luglio: Ita cancella 133 voli. Tutto ...Niente attori, niente film. Losceneggiatori ad Hollywood regala un ulteriore colpo di scena che sa di rivoluzione d'ottobre. La SAG - AFTRA (Screen Actors Guild " American Federation of Television and Radio Artists),...

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Gli attori stanno scioperando contro l’ultima proposta fatta dai produttori: usare copie virtuali delle comparse animate con ...