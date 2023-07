Sciopero attori | la star della tv anni ' 90 mai vista così | l' avete riconosciuta?

(Di venerdì 14 luglio 2023) Conosciuta dal grande pubblico per aver interpretato il ruolo"Tata" nella nota sit-com americana degli'90, Fran Drescher è tornata alla ribalta grazie anche a un infuocato discorso che ha tenuto per dimostrare la sua partecipazione allodegli, denunciando l'atteggiamento "disgustoso" degli studios. Alla guida del sindacato Sag-Aftra dal 2021, ladel piccolo schermo ha puntato il dito contro le grandi società di produzione di Hollywood che sostengono di "perdere soldi a destra e manca mentre danno centinaia di milioni di dollari ai loro amministratori delegati". "Vergognatevi", ha tuonato l'attrice 65enne, sottolineando che gli, "vittime di entità molto avide", sono stati "emarginati e disonorati" da un modello di business drasticamente cambiato ...

Con lodegli, iniziato allo scoccare della Mezzanotte, sono stati annullati alcuni panel particolarmente importanti del Comic - Con ...Finché dura loglidi Hollywood non faranno riprese né promozione. Potrebbero risentirne mega - produzioni in corso, come i nuovi film di Avatar, Wonder Woman, de Il Re leone e le ......una proposta innovativa di intelligenza artificiale che protegge le sembianze digitali degli... Losarebbe limitato alle produzioni cinematografiche e televisive e non coinvolgerebbe i ...

Gli attori di cinema e tv sono in sciopero da stanotte, Hollywood verso la paralisi RaiNews

Per George Clooney lo sciopero degli attori è un punto di svolta nel settore: l'attore è tra le star di alto profilo ad aver appoggiato la mobilitazione.L'attrice 65enne ha definito "disgustoso" l'atteggiamento degli studios chiedendo rispetto per tutti i lavoratori ...