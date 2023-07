Sciopero aerei il 15 luglio | compagnie aderenti | orari dello stop | voli garantiti e rimborso biglietti

(Di venerdì 14 luglio 2023)previsto nella giornata di sabato 152023. Previsti numerosi disagi per i viaggiatori che avevano in programma di spostarsi con i mezzi di trasporto. Ecco quali sono ie gliil 15Sabato 152023 è previsto lodel personale di terra degli aeroporti, servizi di handling, navigante e check-in. La protesta coinvolgerà idalle 10 alle 18 e dalle 12 alle 16 per i piloti di Malta Air. Ita Airways ha cancellato già 133nazionali e internazionali. Aderiscono anche le ...

...12/461 saranno garantiti i contingenti minimi di personale da esonerare dalloe questo per ... 'proporzionalmente, però, sono cresciuti i disservizi, così come gli scioperi, dove il ...Se in Italia si segue con attenzione lodei treni (regionali e nazionali) e degli, a Los Angeles, sta andando in scena uno dei più grandi scioperi, o addirittura il più grande, nella storia di Hollywood e del cinema. Tutto ...Il 22Sardegna a Cagliari Non sono finite le date da tenere d'occhio, se dovete andare in vacanza. Il 22 luglio è previsto infatti unodi quattro ore (12 - 16) all'aeroporto ...

Trasporti, domani sciopero degli aerei: Ita cancella 133 voli nazionali e internazionali. Oggi fermi ... Il Sole 24 ORE

(FERPRESS) – Roma, 14 LUG -“Domani, dalle ore 10 alle ore 18, saremo in presidio unitario alle Partenze, Terminal 3 – Area fontane – dell’aeroporto di Fiumicino, per dare forza e sostegno alla seconda ...Sarà un sabato campale per i viaggiatori. Gli scioperi annunciati per domani rischiano di far saltare a livello nazionale un migliaio di voli. E in Puglia quelli già cancellati sono ...