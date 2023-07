Sciopero aerei 15 luglio cosa fare per salvare il viaggio

(Di venerdì 14 luglio 2023) Unoche avrà pesanti ripercussioni nei passeggeri, con voli cancellati e voli in ritardo. Secondo una stima di ItaliaRimborso, oltre 270mila i viaggiatori italiani possono subire un disservizio per loaereo. Per lodi sabato 15, l’Enac ha diffuso l’elenco dei voli garantiti, che riguardano i movimentida e per l’Italia. Basta consultare il seguente link dove sono presenti tutte le tratte aeree garantite. Le compagnie aeree hanno iniziato a cancellare con anticipo i voli coinvolti nellodi sabato 15. I vettoridovrebbero fornire assistenza, proponendo un volo alternativo al passeggero, così come previsto dal Regolamento Comunitario 261/2004. Ecco quindi che il viaggiatore si trova in ...

Queste somme sborsate per via dellopossono essere rimborsate, così come le spese per qualsiasi altro mezzo di trasporto utilizzato per giungere alla destinazione inizialmente ...La7.it - Domani, sabato 15 luglio, è previsto lonazionale del trasporto aereo. Saranno circa mille i voli a rischio , sia nazionali che internazionali, nella fascia oraria tra le 10 e le 18 ...Leggi Anche, che cosa fare e quali sono i diritti del viaggiatoredegli: disagi per oltre 270mila Unoche avrà pesanti ripercussioni nei passeggeri, con voli cancellati e ...

Sciopero del trasporto aereo, sabato stop di 8 ore TGCOM

Sarà un sabato campale per i viaggiatori. Gli scioperi annunciati per domani rischiano di far saltare a livello nazionale un migliaio di voli. E in Puglia quelli già cancellati sono ...Dopo i forti disagi di ieri per lo sciopero dei treni, si prepara quello del personale di terra degli aeroporti che domani 15 luglio incrocerà le braccia per otto ore dalle 10 alle 18.