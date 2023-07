Sciopero aerei 15 luglio | a rischio oltre mille voli nazionali e internazionali

sabato 15 luglio 2023 Al momento, è confermato lodegli aeroporti e di due linee aeree (MaltaAir - Ryanair e Vueling) per domani, sabato 15 luglio. La protesta è stata ...... ha diffuso l' elenco dei voli garantiti , che riguardano i movimentida e per l'Italia. Le compagnie aeree hanno iniziato a cancellare con anticipo i voli coinvolti nello. I vettori ...Leggi anchetreni oggi 13 luglio 2023: Trenitalia e Italo, orari e fasce garantitetreni 13 luglio 2023, Salvini dimezza orario protesta15 luglio, voli garantiti e ...

Sciopero aerei il 15 luglio 2023, orari e voli garantiti: trasporto a rischio fino a 8 ore Fanpage.it

I rider hanno annunciato proteste in 10 città dopo lo stop di Uber Eats che ne ha mandati a casa circa tremila senza ammortizzatori sociali, essendo impiegati come collaboratori autonomi occasionali e ...Dopo i forti disagi di giovedì 13 luglio per lo sciopero dei treni, si prepara quello del personale di terra degli aeroporti che incrocerà le braccia per otto ore dalle 10 alle 18 ...