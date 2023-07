Sciopero aerei 15 luglio | a rischio 1 000 voli nazionali e internazionali Ita Airways | piano straordinario per limitare i disagi

... noi abbiamo rispettato le leggi': lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, al Tg3, commentando la decisione di dimezzare la durata dellodel personale dei treni. 'Le ......treni e. Il calendario di luglio ha già diverse date da segnare in rosso a causa di svariati scioperi . Ecco quali sono le mobilitazioni già confermate 7 LUGLIO " Venerdì 7 luglio sarà...Queste somme sborsate per via dellopossono essere rimborsate, così come le spese per qualsiasi altro mezzo di trasporto utilizzato per giungere alla destinazione inizialmente ...

Sciopero aerei 15 luglio, a rischio oltre mille voli nazionali e internazionali Corriere della Sera

Si preannuncia un giorno di passione per i viaggiatori che domani dovranno prendere un aereo negli aeroporti italiani. È stato annunciato e confermato, ad ora, un nuovo sciopero nazionale del settore ...Fermi anche i piloti Malta Air e Vueling. Ita cancella 133 voli. Polemica sulla precettazione per i treni. Landini: 'Abbiamo fatto ricorso al Tar' (ANSA) ...