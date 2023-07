Sciopero aerei 15 luglio 2023 | voli cancellati e garantiti | le ultime notizie

(Di venerdì 14 luglio 2023) I lavoratori dell'handling aeroportuale si fermano dalle 10 alle 18. Stop anche dei piloti Malta Air e Vuelingdeglioggi, sabato 15, ea rischio nel weekend di metà mese, mentre l’Italia e l’Europa sono alle prese con l’ondata di caldo record nel cuore dell’estate. Ie ritardati potrebbero essere fino a 1000 tra nazionali e internazionali. La giornata è condizionata dalloche sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl hanno confermato dalle 10 alle 18 per i lavoratori dell’handling aeroportuale. A questa protesta si aggiunge quella che tra le 12 e le 16 farà fermare i piloti della compagnia Malta Air che opera idi Ryanair. In teoria, nel tardo pomeriggio i motori ...

Domani sciopero degli aerei, oltre 1000 voli rischio AGI - Agenzia Italia

Dopo lo sciopero dei treni, domani arriva quello degli aeroporti, destinato a dare vita ad un'altra giornata di disagi per chi si mette in viaggio per le vacanze. A scioperare… Leggi ...Le compagnie mettono le mani avanti: Ita Airways blocca 133 voli, Wizz Air cancella tutti quelli da e per l’Italia, Ryanair annuncia possibili stop e ritardi. A rischio, oltre 270mila ...