Sciopero aerei 15 luglio 2023 | dai voli garantiti ai rimborsi | la guida ai diritti dei passeggeri

, disagi in tutta Italia Oltre mille voli a rischio, nazionali e internazionali. Si preannuncia un giorno di passione per i viaggiatori che domani dovranno prendere un aereo negli ...Cosa fare in caso di volo cancellato. Il vademecum stilato da Confconsumatori con tutte le informazionidel personale degli aeroporti e delle compagnie aeree, sabato 15 luglio e torna lo spettro del caos dei trasporti dopo lodei Treni di ieri. Il personale di terra e sui voli incrocerà le braccia dalle 10 del mattino alle 18 e in quella fascia oraria sono già decine i voli cancellati dalle compagnie in tutta ...

Sciopero aerei il 15 luglio 2023, orari e voli garantiti: trasporto a rischio fino a 8 ore Fanpage.it

Non c’è il tempo di archiviare la protesta dei treni. È già in arrivo l’astensione dal lavoro negli aeroporti, col personale ...Dopo lo sciopero dei treni, arriva quello degli aeroporti, destinato a dare vita a un'altra giornata di disagi per chi si mette in viaggio per le vacanze. A scioperare, da Nord a Sud della penisola, ...