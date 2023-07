Scioperi | dopo i treni | oggi fermi Canadair e rider

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 14 luglio 2023)i forti disagi di ieri per lo sciopero dei, si prepara quello del personale di terra degli aeroporti che domani incrocerà le braccia per otto ore dalle 10 alle 18. Invece,si fermeranno iiscritti a Ugl Trasporto aereo e i, che hanno annunciato proteste in 10 cittàlo stop di Uber Eats che ne ha mandati a casa circa tremila senza ammortizzatori sociali, essendo impiegati come collaboratori autonomi occasionali e partite Iva.