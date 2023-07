Sciolse nell’acido il corpo di Lea Garofalo | ora il Comune fa un manifesto per il suo funerale Pd | “Il sindaco si dimetta” FdI | “Inaccettabile”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 luglio 2023) Undi vicinanza al dolore della famiglia per la morte di Rosario Curcio, uno degli assassini di Lea, colui cheildella collaboratrice di giustizia sequestrata e uccisa per essersi ribellata alla famiglia ‘ndranghetista. Lo ha pubblicato l’amministrazione comunale di Petilia Policastro, la cittadina del Crotonese di cui entrambi erano originari, in occasione dei funerali di Curcio, condannato in via definitiva all’ergastolo nel 2014 per l’omicidio die morto suicida lo scorso 29 giugno. “IlSimone Saporito e l’amministrazione comunale partecipano al dolore che ha colpito la famiglia Curcio per la perdita del caro congiunto” è la frase riportata suldel, che ...