Schlein insegue ancora quel campo largo già fallito più volte e non si capisce perché

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 14 luglio 2023) Adesso va di moda invitare gli altri partiti alle proprie iniziative – convegni, manifestazioni, cortei eccetera –, cosa che in sé è segno di buona educazione ma qui sta diventando un’abitudine non dettata dal bon ton ma da una scelta politica abbastanza discutibile. La conseguenza di questa corresponsione di amorosi sensi – «grazie per avermi invitato, passo senz’altro» –infatti rischia di essere un certo oscuramento del partito che fa un’iniziativa a tutto beneficio della fotografia del “”, cioè si finisce per annacquare il proprio protagonismo per far meglio risaltare l’asse con altri. È una forma, speriamo curabile, di ossessione. Di ossessione per le alleanze – per di più a quattro anni dalle elezioni politiche. Così oggi e domani a Napoli, nei quartieri spagnoli, il Partito democratico tiene questo grosso convegno contro la proposta ...