Schillaci | ' impegno per chiudere rinnovo contratto medici'

(Di venerdì 14 luglio 2023) Roma, 14 lug. (Adnkronos Salute) - "Noi abbiamo rifinanziato con oltre 360 milioni l'abbattimento delle liste d'attesa, riprendendo ciò che non era stato fatto a fine 2022. Purtroppo è un'Italia che viaggia a velocità diverse ci sono Regioni che vanno meglio e altre che vanno meno velocemente nel recupero delle liste d'attesa che si sono accumulate con il Covid. Ribadisco l'appello fatto ai presidenti delle Regioni: serve responsabilità e usare nei tempi più rapidi possibili i soldi messi a disposizione per l'abbattimento delle liste d'attesa". Lo ha detto il ministro della Salute Orazio, a margine dell'evento promosso dalla Cisl a Roma sulle proposte per il rilancio della sanità pubblica. Il ministro ha poi aggiunto, suldeldei, "c'è il nostroper sbloccare ...