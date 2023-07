Schianto sulla Messina-Palermo | due morti e quattro feriti

(Di venerdì 14 luglio 2023) AGI - Duein un incidente stradale avvenuto nella notte sull'autostrada A20. L'incidente si è verificato intorno all'1,30 all'uscita della galleria Telegrafo in direzione. A perdere la vita due uomini. Nell'incidente sono rimaste coinvolte tre auto, Ancora non è stata chiarita la dinamica dell'incidente in corso di ricostruzione da parte della polizia stradale: sembra che una prima auto si sia ribaltata e poi è stata centrata dalle altre due che sono sopraggiunte. Sul posto ambulanze del 118 e i vigili del fuoco.

