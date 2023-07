Schianto sulla Messina-Palermo | due morti e quattro feriti

(Di venerdì 14 luglio 2023) AGI - Duein un incidente stradale avvenuto nella notte sull'autostrada A20. A perdere la vita due uomini die Barcellona Pozzo di Gotto. Maurizio Costanzo 30 anni die Fabio Materia 46 anni di Barcellona. Nell'incidente sono rimaste ferite altrepersone, due delle quali in codice rosso. L'incidente si è verificato intorno all'1,40 al chilometro 16, all'altezza del viadotto Giudici della A20. Uno scontro che ha coinvolto tre auto. Secondo quanto accertato una prima auto si sarebbe capovolta diverse volte e poi sarebbe stata centrata da una seconda auto e da una terza che sono sopraggiunte. Per due automobilisti l'impatto è stato fatale. Quando sono giunti i vigili del fuoco e le ambulanze ...

