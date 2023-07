Schiaffi e pugni alla fidanzata | identificato il napoletano ripreso in un video che indigna

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 14 luglio 2023) E’ un pregiudicato di 36 anni l’uomoin un, diventato poi virale, mentre prende ala, a Napoli: è originario della provincia di Napoli mentre la donna ha 28 anni. Nella zona posillipina, qualche giorno fa, quel ragazzo aveva picchiato violentemente una donna, colpendola con uno schiaffo, insultandola. A un certo punto qualcuno era intervenuto per soccorrere la ragazza ma erano stati minacciati e cacciati via dall’energumeno, che continuava a prendersela con la. Nelpubblicato dal deputato campano Francesco Emilio Borrelli sulla sua pagina Facebook è stato documentato quanto accaduto in via Orazio, nel quartiere Posillipo di Napoli. “Abbiamo inoltrato le immagini alle forze dell’ordine – dice Borrelli – . Chi usa ...