Schiaffeggia la ragazza a Napoli | Borrelli | “La vittima ha denunciato”

(Di venerdì 14 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoHa presentato una denuncia ai carabinieri lata da un giovane che era con lei in via Orazio a. A riferirlo è il deputato Francesco Emilio. Il video delle violenze, ripreso da alcuni turisti stranieri che hanno assistito alla scena, è stato acquisito dalla Procura dila quale, insieme con i militari dell’arma, ai quali la giovane ha presentato la denuncia. Gli inquirenti ipotizzano il reato di lesioni aggravate. “Ringrazio i ragazzi che sono intervenuti e che ho avuto modo di conoscere – ha detto– la famiglia, resasi conto della situazione, è intervenuta con grande determinazione e le forze dell’ordine e la magistratura si sono mosse con grande celerità.Per fortuna c’è stato un video, girato da alcuni ...

