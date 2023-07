Schiaffeggia con violenza la fidanzata e finisce sui social | arrestato un 36enne

Nel video si vede un uomo che insulta eviolentemente una ragazza, quasi stordendola. Lei prova a difendersi ma invano. Poi entra in un'auto dal lato passeggero e lui dal lato guida. Un ...L'uomo ripreso in un video, diventato virale, mentreviolentemente una donna a Napoli è stato identificato dai carabinieri. E Sui tratta di ... ha anche avuto un litigioaltre persone ...L'uomo ripreso in un video, diventato poi virale, mentreuna donna a Napoli è stato identificato dai carabinieri. Si tratta di un 36enne della ... ha anche avuto un litigioaltre ...

Schiaffeggia la fidanzata a via Orazio: identificato, è un 36enne ilmattino.it

Ha schiaffeggiato con violenza la fidanzata a Napoli ma la scena è stata ripresa da un cellulare e pubblicata sui social. Finisce in manette un 36enne per l'aggressione alla 28enne.La vittima è andata in ospedale per farsi medicare ma non ha sporto denuncia. L’aggressore era già stato denunciato per spaccio ...