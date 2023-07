Scene da un matrimonio | le anticipazioni di sabato 15 luglio

(Di venerdì 14 luglio 2023)15, alle ore 14.10 su Canale 5, su Canale 5 nuovo appuntamento con la terza edizione di “da un”. Anna Tatangelo racconta le nozze di Simona e Antonio a Napoli L’incontro tra Simona e Antonio è avvenuto in una discoteca sul mare: lei aveva appena 18 anni e stava preparando l’esame di maturità, lui lavorava lì come PR. A farli conoscere è stata la zia di Simona, insegnante di balli latini e amica di Antonio. Si sono fidanzati nel 2016 e sono andati a convivere nel 2020, dopo aver scoperto di aspettare una bambina. Ilverrà celebrato nella chiesa di Santa Maria a Quarto e i festeggiamenti si terrano a Boscotrecase, in un locale inserito sullo scenario straordinario del Vesuvio. “da un” è una produzione RTI ...

Scene da un Matrimonio a Napoli: L'amore che danza sulle note del Vesuvio Lifestyleblog

QUARTO – “Scene da un Matrimonio” continua con un nuovo appuntamento in onda sabato 15 luglio, alle ore 14:10 su Canale 5. Anna Tatangelo racconterà la storia d’amore di Antonio e Simona di Quarto. I ...“Lo abbiamo fatto per gioco – ci ha raccontato al telefono Daniele – volevamo comunque organizzare un matrimonio in grande stile, la voglia di partecipare al programma televisivo è venuta dopo. Il pro ...