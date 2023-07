Scampia | sorpreso con la droga | denunciato un 21enne

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 14 luglio 2023) con precedenti di polizia e per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente Mercoledì sera gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in viale della Resistenza Ernesto Pascal, hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo, ma gli agenti lo hanno bloccato e trovato in possesso di un marsupio con 6 bustine contenenti circa 10 grammi di marijuana. Gli agenti hannounnapoletano con precedenti di polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.