Sassuolo | Rogerio ha rifiutato il rinnovo Cessione o potrà firmare a zero a gennaio

Il terzino brasiliano del, potrebbe essere ceduto vista anche la scadenza del suo contratto nel 2024 Il terzino brasiliano del, potrebbe essere ceduto vista anche la scadenza del suo ...Commenta per primo Ilcontinua a fare muro per. Secondo quanto riportato da Sky Sport , sul brasiliano c'era l'interessamento del Porto e, soprattutto, del Galatasaray, che però alla fine ha preso ...15.46 - L'Everton ha puntatodel. 15.31 - L'interesse del Chelsea per Dybala non scalda il giocatore, si apre la trattativa per il rinnovo con la Roma ( I DETTAGLI ) 13.45 - L'Hellas ...

Il Sassuolo fa muro per Rogerio: la situazione GianlucaDiMarzio.com

Il Sassuolo non vuole cedere il brasiliano per meno di 10 milioni e ha già respinto tutte le offerte che sono arrivate, ma rischia comunque di perderlo a parametro zero. La situazione di Rogerio è un ...Il terzino brasiliano del Sassuolo, Rogerio, potrebbe essere ceduto vista anche la scadenza del suo contratto nel 2024 Il terzino brasiliano del Sassuolo, Rogerio, potrebbe essere ceduto vista anche l ...