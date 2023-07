Sarà studiata nelle università | la successione del Cav è blindata | ecco perché

Leggi su iltempo

(Di venerdì 14 luglio 2023) Il testamento di Silvio Berlusconistudiatoper formare avvocati e notai del futuro. Ne sono convinti gli avvocati Stefano Bombelli e Marco C. Petrassi che in un articolo pubblicato su Libero spiegano come le ultime volontà del fondatore di Forza Italia, finite sotto la lente per alcune presunte anomalie contenute nel documento presentato da Marta Fascina con i famosi "legati", i lasciti da 100 milioni di euro a lei e Paolo Berlusconi e da 30 per Marcello Dell'Utri, siano in realtà un capolavoro. Insomma, è un testamento modello quello del Cav "e ora impugnarlo è un'impresa", titola il quotidiano. La forma è sostanza. Berlusconi ha disposto: "Lascio la disponibile in parti uguali ai miei figli Marina e Piersilvio. Lascio tutto il resto in parti eguali ai miei cinque figli Marina, Piersilvio, Barbara, Eleonora e ...