Santanchè | Schlein | “Inaccettabile che abbia mentito in Parlamento | continuiamo a chiedere con forza le sue dimissioni”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 luglio 2023) “Quello che ha detto la ministra? Non è sufficiente finché non si dimette o finché la presidente Meloni non la fa dimettere. La gravità di quello che è emerso e soprattutto il fatto che ha detto cose false innon è accettabile. Altre iniziative da parte nostra? Già l’interrogazione ha svelato il debito di 2,7 milioni. Può una ministra avere un debito con lo stato di 2,7 milioni? Il Pd continua aconle sue”. Così la segretaria del Partito democratico Ellyall’apertura della Festa dell’Unità di Roma sul caso che ha coinvolto la ministra del Turismo, Daniela. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.