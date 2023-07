Santanchè dimettiti ? Figuraccia-M5s | come hanno pagato i giornalisti | esplode il caso

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 14 luglio 2023) Da che pulpito viene da dire. Il Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte in testa, chiede le dimissioni del ministro del Turismo Daniela, ma alla Camera salta fuori una storia che li inchioda. Secondo quanto riporta il Foglio, infatti, "il gruppo parlamentare dei grillini nella passata legislatura, quella che li lanciò nel 2018 al 33 per cento, per cinque anni ha assuntonell'ufficio comunicazione di Montecitorio con contratti di collaborazione di pochi mesi, rinnovabili di volta in volta, e soprattutto inquadrandoliamministrativi. E noncon contratto Fieg, contributi Inpgi e assistenza Casagit. Nonostante fossero tutti iscritti all'ordine professionale e soprattutto si occupassero di coordinare la comunicazione dei deputati M5s. Tra strategie, uffici ...