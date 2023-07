"Non tocca solo le donne ma gli adolescenti e i minori" tuonava all'epoca inAlberto Nunez ... donna transgender: "Per esempio se il partito popolare attraverso il controllo della..." In questi giorni insi sta lavorando sulla proposta di Regolamento Ue 'materie prime ... della tecnologia, delle infrastrutture, della difesa e della". " Il regolamento prevede che, ...... Cultura, Spettacoli Lavoro, Economia, Turismo Lettere Opinioni Meteo, natura, animali... in curia senator, in urbe captivus, extra urbe reus (principe nelle solennità, senatore in, ...

Sanità, in Senato un progetto sull'equità di genere nelle professioni ... Italpress