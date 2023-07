Sampdoria | scambio Augello-Barreca | ma il Cagliari vuole altri 2 blucerchiati

(Di venerdì 14 luglio 2023) Grandi affari sull'asse Genova-. Lae il club sardo hanno praticamente ormai definito il trasferimento in rossoblù...

LIVE 23.58 - Cagliari evicinissimi a chiudere loBarreca - Augello.23.37 - Bayern Monaco, assalto ad Harry Kane: i bavaresi accelerano, una delegazione è volata a Londra.23.24 - CM.19.10 - Ufficiale Borini alladi Pirlo. 19.05 - Accordo trovato tra Riccardo Marchizza e il Frosinone: manca solo quello con Abdou Harraoui e poi sarà completato il maxicon Daniel ......BANDINELLI E GYASI - I due club stanno cercando di mettere a terra unotra ... in uscita dalla. LA SALERNITANA CI PROVA CON DOVBYK - L'attaccante ucraino del Dnipro è un ...

Calciomercato Cagliari, scambio con la Sampdoria: affare possibile Footballnews24.it

Il mercato del Cagliari sembra essersi sbloccato negli ultimi giorni, e dopo l’ufficialità dell’arrivo di Jankto, i sardi stanno per chiudere un’altra operazione. Una delle principali richieste di Cla ...Scambio di calciomercato chiuso tra la Sampdoria e il Cagliari: Tommaso Augello vola in Sardegna in cambio di Antonio Barreca La Sampdoria è vicina a chiude ...