Sampdoria | Ricci | «Sono orgoglioso di far parte di questo progetto»

(Di venerdì 14 luglio 2023) Matteo, nuovo giocatore della, ha parlato ai canali ufficiali del club blucerchiato in vista della prossima stagione Matteo, nuovo giocatore della, ha parlato ai canali ufficiali del club blucerchiato in vista della prossima stagione.– «Lanon ha categoria, la sua storia parla da sola.di fardie di essere stato uno dei primi colpi della nuova società». SCELTA – «Chi gioca a calcio a certi livelli, deve assumersi responsabilità e io arrivo alla Samp nell’età giusta per farlo. Conosco bene la categoria, la Serie B è un campionato lungo e imprevedibile: servirà umiltà ma noi abbiamo un obiettivo chiaro in ...

Genova . "Sono orgoglioso di far parte di questo progetto e di essere stato uno dei primi colpi della nuova. Cercherò fin da subito di ripagare la fiducia e onorare questa maglia ricca di storia"....di far parte di questo progetto e di essere stato uno dei primi colpi della nuova". Alle prese con il recupero da un infortunio rimediato nel finale della scorsa stagione, Matteosta ......neo mister Andrea Pirlo anche alcuni volti nuovi di un certo spessore come i nuovi acquistie ... AMBIZIONE - "Lasta bene, c'è una proprietà che vuole fare. È un bel progetto per i ...

Sampdoria, Ricci: "Orgoglioso di far parte di questo progetto. Non vedo l'ora di giocare a Marassi" Sampdoria News

Il centrocampista: "Sono orgoglioso di essere stato no dei primi colpi della nuova società. Essere allenato da Pirlo per me è un privilegio" ...Matteo Ricci, al sito ufficiale della Samp, ha parlato per la prima volta da calciatore blucerchiato. Queste alcune delle dichiarazioni del centrocampista:.