Sampdoria | ‘Primocanale’ | ricorso d’urgenza di Ferrero per inibire futuri aumenti di capitale

(Di venerdì 14 luglio 2023) La vicenda relativa alla vendita dellasi arricchisce di un nuovo clamoroso capitolo. L’ex presidente blucerchiato Massimo, infatti, ha presentato unal Tribunale delle Imprese di Genova con lo scopo didi. In questo caso talepotrebbe essere esaminato anche durante il mese di agosto, nonostante la chiusura degli uffici del Palazzo. Lo scenario che potrebbe aprirsi a questo punto prevede anche il rischio che, senza aumento dida parte della coppia Radrizzani-Manfredi, il Tribunale potrebbe non omologare la ristrutturazione dei debiti del club. SportFace.

Marcello Lippi, storico allenatore ed ex CT dell'Italia, ha avuto modo di parlare a proposito di Andrea Pirlo e della stagione che attende la Sampdoria in Serie B. "Della Samp mi piace tutto. Mi piace il suo allenatore, Andrea Pirlo, un ragazzo fantastico che saprà trasmettere le ..."