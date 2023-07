Salvatore Parolisi | revocati tutti i permessi dopo l’intervista a “Chi l’ha visto?”

Il tribunale di sorveglianza di Milano ha revocato i permessi premio pere quindi ha vietato le uscite dal carcere di Bollate per fare volontariato in una parrocchia. Secondo i magistrati,, ha dimostrato di 'non aver compreso il significato ...Stiamo parlando del tristemente noto omicidio di Melania Rea , avvenuto nel 2011, per il quale il maritosta scontando una pena di 20 anni di carcere. Proprio quest'ultimo ha ...Cancellati tutti i permessi premio di: lo ha deciso il tribunale di sorveglianza di Milano dopo i commenti sulla "condanna ingiusta" che l'ex caporal maggiore dell'esercito ha fatto durante il programma "Chi l'ha visto...

