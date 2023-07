Salvatore Parolisi | conseguenze dopo l’intervista a Chi l’ha visto La sua vita cambia di nuovo

(Di venerdì 14 luglio 2023), la decisione del Tribunale una settimanaconcessa a Chi? Il programma di Federica Sciarelli in onda su Rai 3. Sull’uomo, condannato per l’omicidio della moglie Melania Rea, si è scatenata una vera e propria bufera. A rivelare tutto è il Corriere della Sera. Per capire cosa sta succedendo bisogna fare un passo indietro, tornare al contenuto delcheaveva rilasciato al programma. Parole, le sue, che da subito aveva indignato. >”Dato per morto”. Giovanni Allevi, scatta la terribile voce che sconvolge tutti. Poi la notizia che chiarisce tutto: “Ecco come sto” Nello specifico aveva detto: “L’ho sempre detto anche al giudice, da uomo, da militare e da padre: datemi l’ergastolo e ...

Salvatore Parolisi, permessi revocati dopo le frasi sulla "condanna ingiusta" TGCOM

