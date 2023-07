Salmo | rock e rap si incontrano in un live incandescente al Rock in Roma

(Di venerdì 14 luglio 2023): il fuoriclasse del rap italiano è ritornato sul palco dell’Ippodromo delle Capannelle, per ila distanza di cinque anni. Eclettico, anticonformista, provocatorio, on 3 miliardi di streaming totali, 68 dischi di platino e 43 dischi d’oro, è stato il primo artista rap-crossoverad esibirsi allo Stadio San Siro (il 6 luglio 2022), davanti a 50mila persone, e con i suoipropone uno show sempre nuovo dove alla musica e alla creatività si uniscono una carica ed energia che caratterizzano da sempre le sue performance. Dopo il successo del FLOP TOUR nei principali palazzetti,è ritornato nella capitale con il SUMMER TOUR 2023, la tournée che lo vedrà sui palchi dei più importanti festival estivi italiani con tutta la sua ...

O." "Aldo Ritmo" "Tu per me" "Marla"

Ieri il concerto di Salmo a Rock in Roma. Erano in 15mila i ragazzi e le ragazze che hanno riempito Ippodromo delle Capannelle ...Salmo: il fuoriclasse del rap italiano è ritornato sul palco dell’Ippodromo delle Capannelle, per il Rock Roma a distanza di cinque anni.