Salernitana | Gyomber | “Sousa ha una mentalità vincente”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 14 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Misterha unache forse è mancata negli anni precedenti, adesso possiamo competere contro chiunque proponendo un bel gioco”. Così Norbert, difensore della, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Rivisondoli. “In questo ritiro stiamo lavorando anche sulla difesa a quattro perché nell’arco della stagione potrebbe servirci giocare con entrambi i moduli. Personalmente non è un problema perché sono abituato a giocarci in nazionale e l’ho già fatto in passato anche in altre squadre. Dobbiamo essere preparati a giocare in diversi modi per affrontare al meglio tutti gli avversari”., dopo essere stato protagonista già nelle ultime due stagioni, spera di confermarsi su alti livelli. “Le ultime stagioni per me ...