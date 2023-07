Salario minimo | Conte | Meloni e la maggioranza insultano italiani

"10 min con Cesare Damiano: la maggioranza ferma la pdl in commissione Lavoro con un emendamento" realizzata da Giovanna Reanda . L'intervista è stata registrata venerdì 14 luglio 2023 alle 15:37.La maggioranza di centrodestra ha depositato in commissione Lavoro alla Camera un emendamento soppressivo della proposta di legge delle opposizioni sul, il cui testo base è stato approvato mercoledì . La proposta di modifica, se passasse, sopprimerebbe quindi il testo unitario sostenuto da Pd , M5S , Azione , Avs e +Europa, a prima ...ROMA - "Il centrodestra di Giorgia Meloni si è precipitato a presentare in Commissione Lavoro un emendamento per bocciare la nostra proposta diche migliorerebbe gli stipendi di quasi 4 milioni di lavoratori. Uno schiaffo a giovani, donne e uomini che non arrivano a fine mese. Non hanno fatto ancora nulla, invece, per ...

La necessità da tutti riconosciuta di definire uno strumento che permetta di incrementare gli stipendi vede oggi al centro della discussione politica e mediatica la proposta del salario minimo. Una ...Dalle opposizioni arrivano gli attacchi alla maggioranza, dopo che alla Camera il centrodestra ha presentato un emendamento soppressivo contro la ...