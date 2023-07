Salario minimo | Zan Pd | ' governo bastona chi è in difficoltà'

(Di venerdì 14 luglio 2023) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Dopo aver reintrodotto i voucher e aver liberalizzato i contratti a termine, la destra presenta un emendamento per sopprimere la proposta unitaria sul. Meloni sa difendere solo i suoi ministri e i loro debiti con lo Stato. Chi è già invieneto". Così in un tweet Alessandro Zan, deputato e responsabile Diritti della segreteria nazionale del Partito democratico.

La maggioranza ha presentato, a quanto si apprende, un emendamento interamente soppressivo del testo del Ddl sulproposto dalle opposizioni (eccetto Iv) adottato come testo - base in commissione Lavoro della Camera. Oggi alle 12 e' scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti. nep 14 -...Questione salari e' in agenda, a lavoro per risposte adeguate . La maggioranza di centrodestra in commissione Lavoro alla Camera ha depositato un emendamento soppressivo alla legge sul. "Nonostante le numerose audizioni svolte in Commissione, la maggior parte delle quali hanno espresso contrarieta' a unregolato per legge - si apprende dalla maggioranza ...La maggioranza di centrodestra entra a gamba tesa sulla proposta delle opposizioni (tranne Iv) di unfissato a 9 euro orari . Una misura che, ha da poco certificata l'Istat, renderebbe benefici a oltre 3 milioni di lavoratori poveri . Il centrodestra ha infatti depositato in ...

La maggioranza di centrodestra ha depositato in commissione Lavoro alla Camera un emendamento soppressivo della proposta di legge delle opposizioni sul salario minimo, il cui testo base è stato approv ...Presentato un emendamento per cancellare la proposta di legge delle opposizioni. Pd: «È uno schiaffo in faccia a tre milioni di lavoratrici e lavoratori ...