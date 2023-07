Salario minimo | Scotto | ' destra vuole sopprimere proposta | Pd darà battaglia'

(Di venerdì 14 luglio 2023) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Lanondiscutere il. Addirittura presenta un emendamento soppressivo che elimina tutta ladelle opposizioni. Fuggono dal merito: una dimostrazione di totale cinismo politico. Stanno dicendo no a tre milioni di lavoratori poveri senza nemmeno degnarsi di dare uno straccio di motivazione. Daremoin commissione e in Aula". Lo dichiara il deputato dem Arturo, capogruppo Pd il commissione Lavoro.

Roma, 14 lug. "Sulla destra ha gettato la maschera. Nessuna contro proposta, nessuna ricerca di un punto di incontro con le opposizioni. Un no puro e semplice. Pregiudiziale. Ideologico. Uno schiaffo in ...Roma, 14 lug. Lo dico in modo assolutamente diretto e comprensibile: non credo al salario minimo per legge. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Marina Calderone, intervenendo alla presentazione del documento programmatico sulla sanita' della Cisl. Credo nella buona contrattazione ...ROMA - "Perchè Italia Viva non ha firmato la legge sul salario minimo? Per motivi politici, come abbiamo già spiegato più volte: noi non siamo alleati di Salvini e Meloni e non siamo alleati di Schlein e Conte. Dunque votiamo le leggi che ci convincono, ...

Roma, 14 lug. (askanews) - 'Lo dico in modo assolutamente diretto e comprensibile: non credo al salario minimo per legge'. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Marina Calderone. Roma, 14 lug. (Adnkronos) – "La risposta della maggioranza non si è fatta attendere; sul salario minimo bloccano la legge e la loro controproposta è: nulla, i lavoratori sottopagati possono attendere"