Salario minimo | Schlein | il no della maggioranza umilia lavoratori

(Di venerdì 14 luglio 2023) Dicendo no allae le lavoratrici". Lo dice la segretaria Pd Elly. "Chi sopprime la possibilità di far usciree lavoratrici dallo ...

"Carovita Lavoro sottopagato Buste paga indegne Ecco la risposta del governo: un emendamento confezionato in fretta e furia per sopprimere la nostra proposta sullegale che darebbe ...Spiegano così, fonti del centrodestra, il deposito in commissione Lavoro alla Camera di un emendamento soppressivo della proposta di legge suladottata mercoledì come testo base. Il ...La necessità da tutti riconosciuta di definire uno strumento che permetta di incrementare gli stipendi vede oggi al centro della discussione politica e mediatica la proposta del. Una ...

La maggioranza di centrodestra in commissione Lavoro alla Camera ha depositato un emendamento soppressivo alla legge sul salario minimo proposta ...Salario minimo, emendamento del centrodestra contro la soglia a 9 euro. La maggioranza accusa: «Fanno propaganda estiva. Le opposizioni: «Schiaffo ai lavoratori» ...